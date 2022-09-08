Бишкек, 9 сентября, 2022, 01:08 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2022 года бюджет Киргизии выделил на обслуживание государственного долга более 20 млрд 575 млн сомов (15 млрд 533 млн рублей). Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

В ведомстве отмечают, что большая часть этих денег, а именно 13 млрд 169,3 млн сомов (9 млрд 942 млн рублей), направили на выплаты по внешнедолговым обязательствам республики.

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Остальные 7 млрд 406 млн сомов (5 млрд 591 млн рублей) потратили на погашение части внутреннего долга страны.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам первого полугодия 2022 года госдолг Киргизии превысил $5 млрд 224,4 млн (319 млрд 638 млн рублей) и достиг 58,2% ВВП страны.

Из них около $4 млрд 190,8 млн (256 млрд 398 млн рублей) приходится на внешний долг и чуть больше $1 млрд 33,6 млн (63 млрд 240 млн рублей) — на внутренний.

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