Нижний Новгород, , 01:07 — REGNUM Один из корпусов Нижегородского государственного университета имени Лобачевского планируют подарить местной епархии Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Нижний Новгород Andrey Mindryukov

Вопрос о передаче в безвозмездное пользование здания, в котором до Октябрьской революции располагался дом причта нижегородского храма в честь Воскресения Христова, обсудила ректор ННГУ Елена Загайнова в ходе недавней встречи с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.

Отмечается, что уже ближайшее время планируется заключить договор о переходе здания митрополии. Там планируют открыть воскресную школу Воскресенской церкви.

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