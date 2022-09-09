Нью-Йорк, США, , 01:05 — REGNUM Генсек ООН от Австрии Фолькер Тюрк станет новым верховным комиссаром по правам человека. Об этом объявлено на заседании Генеральной ассамблеи ООН, на котором была рассмотрена кандидатура Тюрка.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Он проработает на указанном посту следующие четыре года. Полномочия предыдущего верховного комиссара Мишель Бачелет истекли в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш назначил своим новым специальным представителем по Ливану пакистанца Имрана Ризу, который будет также заниматься координацией гуманитарных программ.

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