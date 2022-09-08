Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Великобритания должны предоставить доказательства того, что Россия закупает оружие у Ирана и Северной Кореи, прежде чем делать громкие заявления, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе заседания в Совбезе организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности», — заявил он.

При этом представители Лондона и Вашингтона на заседании в ответ промолчали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее западные СМИ распространяли информацию о закупках Россией вооружений у Ирана и КНДР. Утверждалось, что Москва якобы договорилась с Тегераном о поставках беспилотников, а с Пхеньяном — о закупке реактивной артиллерии.