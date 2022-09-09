Веллингтон, , 00:45 — REGNUM Государственная поминальная служба в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II будет проведена в Новой Зеландии, и в стране приспустят флаги. Об этом говорится в заявлении новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн.

Флаг Новой Зеландии Tākuta, Edward Hyde

Она выразила соболезнования всем членам королевской семьи. Ардерн также назвала Елизавету II «любимым и почитаемым монархом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее косовский президент Косово Вьоса Османи и премьер-министр Косово Альбин Курти выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II.

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