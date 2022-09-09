Нью-Йорк, США, , 00:40 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix, вероятно, приостановит производство шестого сезона сериала «Корона» после того, как было объявлено о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 9 сентября сообщает портал Deadline.

Кадр из сериала «Корона» Скриншот YouTube

Главный сценарист проекта Питер Морган сообщил журналистам, что, как он ожидает, руководство Netflix поставит съёмки «на паузу». «Корона» — это любовное письмо к ней, и мне пока нечего добавить», — написал в электронном письме Морган, отметив, что сейчас он может лишь молчать и проявить уважение. «Я ожидаю, что мы тоже прекратим снимать из уважения», — добавил сценарист.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, вечером, 8 сентября 2022 года, британские власти официально объявили о смерти Елизаветы II. Актриса Хелен Миррен, сыгравшая королеву Великобритании в исторической драме «Королева» 2006 года режиссёра Стивена Фрирза, заявила, что она оплакивает женщину, которая «с короной или без нее была воплощением благородства».