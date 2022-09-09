Нью-Йорк, США, 9 сентября 2022, 00:40 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix, вероятно, приостановит производство шестого сезона сериала «Корона» после того, как было объявлено о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 9 сентября сообщает портал Deadline.

Кадр из сериала «Корона»
Кадр из сериала «Корона»
Скриншот YouTube

Главный сценарист проекта Питер Морган сообщил журналистам, что, как он ожидает, руководство Netflix поставит съёмки «на паузу». «Корона» — это любовное письмо к ней, и мне пока нечего добавить», — написал в электронном письме Морган, отметив, что сейчас он может лишь молчать и проявить уважение. «Я ожидаю, что мы тоже прекратим снимать из уважения», — добавил сценарист.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, вечером, 8 сентября 2022 года, британские власти официально объявили о смерти Елизаветы II. Актриса Хелен Миррен, сыгравшая королеву Великобритании в исторической драме «Королева» 2006 года режиссёра Стивена Фрирза, заявила, что она оплакивает женщину, которая «с короной или без нее была воплощением благородства».