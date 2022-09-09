Нижний Новгород, , 00:36 — REGNUM Четыре человека, в том числе ребенок в возрасте одной недели, отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Все пострадавшие госпитализированы, сообщил в своем telegram-канале глава миндзрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Скорая помощь Zimin Vas

Он уточнил, что отравление произошло в доме по улице Ванеева, 106. Трое взрослых 19-летняя и 46-летняя женщины, а также 21-летний мужчина доставлены в городскую больницу №33, у них диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести.

Ребенок Нижегородскую областную детскую клиническую больницу. Сейчас младенца осматривают специалисты, чтобы оценить его состояние.

На месте происшествия работали две бригада скорой помощи и бригада областного центра медицины катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Ингушетии угарным газом отравились шесть человек — четверо детей в возрасте от четырех до 12 лет и двое взрослых. Причиной инцидента была названа неисправность вытяжной системы. Это привело к утечке газа и отравлению пострадавших.

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