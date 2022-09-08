Нижний Новгород, 9 сентября, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе ребенок в возрасте одной недели, отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Все пострадавшие госпитализированы, сообщил в своем telegram-канале глава Минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Zimin Vas Скорая помощь

Он уточнил, что отравление произошло в доме по улице Ванеева, 106. Трое взрослых 19-летняя и 46-летняя женщины, а также 21-летний мужчина доставлены в городскую больницу №33, у них диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести.

Ребенок доставлен Нижегородскую областную детскую клиническую больницу. Сейчас младенца осматривают специалисты, чтобы оценить его состояние.

На месте происшествия работали две бригады скорой помощи и бригада областного центра медицины катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Ингушетии угарным газом отравились шесть человек — четверо детей в возрасте от четырех до 12 лет и двое взрослых. Причиной инцидента была названа неисправность вытяжной системы. Это привело к утечке газа и отравлению пострадавших.

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