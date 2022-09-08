Дамаск, 9 сентября, 2022, 00:32 — ИА Регнум. ВКС России нанесли удар по скоплению террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии и уничтожили их лагерь, заявил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

При ударе были ликвидированы более 120 боевиков, выведены из строя четыре пункта управления беспилотниками, а также пусковые установки и около 20 дронов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября террористы атаковали базу правительственных войск на севере Сирии. Боевики установили в здании мины-ловушки, из-за чего произошел взрыв.