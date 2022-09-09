Саранск, , 00:19 — REGNUM В Саранске открылся уникальный музей компьютерной ретро-техники. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

Экспонат кибергалереи в Саранске пресс-служба правительства Мордовии

В музее можно увидеть компьютеры, которые были выпущены в период с 1980-х до 2000-х годов. Всего около 20 компьютеров от первых Intel до Pentium-II. Здесь же представлен и один из первых советских персональных компьютеров ПК «Агат-7», который в том числе выпускался на Ковылкинском электромеханическом заводе. Компьютерную технику в те годы выпускали четыре российских предприятия, в числе которых завод в Мордовии. Также можно увидеть экземпляры первых отечественных ноутбуков, игровых приставок и автоматов.

Вся техника находится в рабочем состоянии, каждый посетитель музея сможет в этом убедится лично, к примеру, поиграть в старые игры.

В дальнейшем на площадке планируется проводить профориентационные занятия, открытые лекции «ветеранов» IT-отрасли, экскурсии. Также появится кибер-клуб, где будут тренироваться «мастера» киберспорта.

Музей принимает сохранившуюся у жителей Мордовии раритетную технику, она будет приведена в работоспособное состояние силами сотрудников компании «Байтекс», которая и создала музей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Мордовия заключила соглашение о сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России. Соглашением предусмотрено проведение в республике спортивных мероприятий и подготовка спортивного резерва по компьютерному спорту, повышение уровня профессиональной подготовки спортсменов, развитие молодежных киберспортивных сообществ, а также формирование культуры здорового образа жизни среди киберспортсменов.

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