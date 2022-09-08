Йошкар-Ола, , 23:59 — REGNUM В Верховном суде Марий Эл началось рассмотрение дела в отношении 26-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, и в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За решеткой Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, в феврале текущего года ночью мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, проснулся от плача 2-летней дочери. В раздражении он задушил дочь и лег спать. До трагедии мать ребенка он выгнал из дома.

Кроме того, рядом с кроватью погибшего ребенка была найдена детская бутылочка, в содержимое которой был подмешан алкоголь. Обвиняемый находится под стражей.

«В соответствии с законом за совершение инкриминируемых деяний предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Марий Эл был вынесен приговор в отношении 50-летнего мужчины, который признан виновным по статье об убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Родители 10-месячного ребенка оставили его с бабушкой и ее сожителем. Ночью пьяный мужчина нанес мальчику удары кулаками в область головы, шеи и туловища. От полученных травм младенец скончался. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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