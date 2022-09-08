Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Netflix добавил в каталог сервиса подписки новую видеоигру Lucky Luna для устройств под управлением iOS и Android. Анонсирующий трейлер 8 сентября был опубликован на портале Colmcibook.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Компания представила эту игру в мае 2022 года. «Lucky Luna — это пиксельный платформер (персонажу для завершения уровня необходимо передвигаться по платформам — ИА REGNUM) с вертикальной прокруткой, в котором представлена ​​​​наша молчаливая героиня Луна в маске», — сообщили разработчики.

По сюжету, персонаж, желая разгадать тайны своего прошлого, отправится в древние руины, где его будут ждать смертельные ловушки и препятствия. Как даёт понять трейлер, основной особенностью геймдизайна является то, что в игре отсутствует кнопка прыжка и добавлена «новая» механика «свайпа» (жест пользователя, при котором он проводит по экрану в нужном направлении).

Для справки: реализацией проекта занимаются студии Snowman и Nacho B. В основу Lucky Luna легла японская народная сказка «Повесть о старике Такэтори» или «Принцесса Кагуя».