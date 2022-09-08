Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Раскрыты исполнители главных ролей в сериале Showtime «Король Чака». Об этом пишет издание Deadline.

Мустафа Шакир Цитата из видеоинтервью

Так, главных героев в шоу сыграют Чарльз Бабалола («Чёрное зеркало»), Адевале Акинойе-Агбаже («Остаться в живых») и Мустафа Шакир («Ковбой Бибоп»). В сериале также снимутся Терри Фето («Долгая дорога к свободе») и Лерато Мвелас («Во имя правосудия»).

Напомним, «Король Чака» расскажет об основателе африканской империи зулу Шаки. Премьера проекта намечена на 2023 год.

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