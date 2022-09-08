Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Студия Lesta Games выпускает обновление 0.11.8, посвящённое семилетию экшена World of Warships. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе студии.

Worldofwarships.ru Советские корабли в компьютерной игре World of Warships

В честь дня рождения разработчики подготовили внутриигровые праздничные активности, включая обновленные бонусы за боевые результаты, тематическую коллекцию, а также мини-игру «Морской бой». Помимо этого, в еженедельных розыгрышах каждый игрок сможет выиграть многочисленные призы от партнёров World of Warships, среди которых кастомные компьютеры, игровые мыши, клавиатуры, кресла, наушники и туры на двоих в крупнейшие города России.

Напомним, World of Warships является бесплатной военно-исторической онлайн-игрой на ПК. Издателем экшена выступает Lesta Games.