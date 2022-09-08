Москва, , 23:40 — REGNUM Киевские коррупционеры организовали устойчивые поставки получаемого от стран Запада вооружения на мировой черный рынок, заявил 8 сентября постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Василий Небензя Minpromtorg.gov.ru

Он отметил, что даже на Западе открыто заявляют, что не могут выяснить, куда в конечном итоге попадает их оружие, поставленное Киеву.

«Западное военное руководство уже открыто признает, что не в состоянии отследить конечного пользователя своего оружия. Но оно не может не знать о том, что [киевские] коррупционеры отладили каналы поставок получаемых от Запада вооружений на мировой черный рынок», — сказал Василий Небензя.

По его словам, в результате подконтрольная Киеву территория превратилась в мировой хаб нелегальной торговли вооружением, которое достаётся террористическим структурам в различных странах мира.

«Особую угрозу представляют расползание ПЗРК и противотанковых комплексов», — пояснил постпред России в ООН.

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