Скопье, 8 сентября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 8 сентября объявил на пресс-конференции, что для удовлетворения возросших потребностей на фоне переговоров о вступлении в ЕС МИД необходимо создать не менее 50 новых рабочих мест.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи сообщил, что только в 2022 году из МИД уволятся 18 человек, которым необходимо найти замену.

В настоящее время в МИД Северной Македонии открыто 16 вакансий на должности начального уровня, причем некоторые вакансии требуют получения лишь среднего образования.