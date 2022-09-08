Ижевск, , 23:26 — REGNUM В сквере у Дворца детского (юношеского) творчества планируется установить памятник «Защитникам Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Будущий памятник Защитникам Донбасса в Ижевске пресс-служба администрации Ижевска

С инициативой установки монумента в Комиссию мэрии по содействию охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов обратились депутат Госдумы РФ Олег Гарин, сенатор от Удмуртии Юрий Федоров, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев и депутат Госсовета республики Алексей Малюк.

Комиссия утвердила эскиз памятника и место, где в будущем он будет установлен.

Отметим, в сквере традиционно устанавливают памятники и скульптурные композиции, посвященные военным различных родов войск. Здесь расположен памятник воину-интернационалисту, пограничникам и монумент «Слава ВДВ».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в сквере у Дворца детского творчества был открыт бюст Героя Советского Союза, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Василия Маргелова. Бюст город получил в дар от ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.