Берн, , 23:29 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 сентября провел встречу с главой минобороны Швейцарии Виолой Амхерд.

Альбин Курти ATA, албанское государственное новостное агентство

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поблагодарил Амхерд за помощь Берна в реализации программ по развитию экономики и демократии в Косово, а также поблагодарил Швейцарию за помощь Косово в ходе Косовской войны и в преодолении ее последствий.

Курти подчеркнул, что Косово и Швейцария разделяют общие ценности, а связующим мостом для них является албанская диаспора в Швейцарии.

Швейцарский министр согласилась с Курти в том, что Косово и Швейцария разделяют общие ценности, и отметила важность стабильности региона Западные Балканы для Берна. Швейцарский политик высоко оценила роль миротворческой миссии НАТО KFOR в поддержании этой стабильности.

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