Берн, 8 сентября, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 сентября провел встречу с главой минобороны Швейцарии Виолой Амхерд.

ATA, албанское государственное новостное агентство Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поблагодарил Амхерд за помощь Берна в реализации программ по развитию экономики и демократии в Косово, а также поблагодарил Швейцарию за помощь Косово в ходе Косовской войны и в преодолении ее последствий.

Курти подчеркнул, что Косово и Швейцария разделяют общие ценности, а связующим мостом для них является албанская диаспора в Швейцарии.

Швейцарский министр согласилась с Курти в том, что Косово и Швейцария разделяют общие ценности, и отметила важность стабильности региона Западные Балканы для Берна. Швейцарский политик высоко оценила роль миротворческой миссии НАТО KFOR в поддержании этой стабильности.