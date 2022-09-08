Вашингтон, 8 сентября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Энтузиасты выпустили дополнение к ПК-версии Final Fantasy VII Remake, которое добавляет в ролевую экшн-игру модели персонажей из оригинальной Final Fantasy VII 1997 года. Демонстрационный ролик был опубликован 8 сентября на портале DSOGaming.

Иван Шилов ИА REGNUM Final Fantasy VII Remake

Разработкой мода (игровой модификации) Polygonal Players занимается пользователь портала NexusMods, известный под ником FantasyRaiderr. Стоит отметить, что дополнение заменяет в игре лишь модели Клауда Страйфа, Тифы Локхарт, Айрис Гейнсборо и Баррета Уоллеса. Скачать его можно на странице проекта.

Напомним, сейчас компания Square Enix занимается разработкой второй части ремейка Final Fantasy VII, которая выйдет под названием Final Fantasy VII Rebirth. Ожидается, что релиз игры состоится зимой 2023-го — 2024-го годов.