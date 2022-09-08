Донецк, , 23:16 — REGNUM Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник уверены, что задачи специальной военной операции будут выполнены в ближайшее время. Об этом они заявили 8 сентября в речи, приуроченной к открытию восстановленного мемориала «Саур-Могила», которая транслировалась на «Первом канале».

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник Дарья Драй © ИА REGNUM

Леонид Пасечник напомнил, что территория Луганской Народной Республики была полностью освобождена в начале июля.

«Сегодня, действуя совместно, подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР, Российской Федерации, иных народов и национальностей, которые однако являются русскими, занимаются освобождением Донецкой земли, и я уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время», — сказал он.

В свою очередь, Денис Пушилин отметил, что для окончательной победы предстоит сделать «ещё немало шагов». «Но мы теперь знаем, куда, зачем и почему мы идём. Нам нужна победа, и я уверен, она неизбежна», — заявил он.