Энергодар, Бывш. УССР, , 23:18 — REGNUM В Энергодаре и Мелитополе после отключения электричества из-за обстрелов ВСУ начались проблемы со связью и подачей воды, сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кроме того, водоснабжение прервано также и в Бердянске.

Напомним, боевики ВСУ практически ежедневно подвергают Энергодар артиллерийским и ракетным обстрелам, создавая угрозу расположенной там Запорожской атомной электростанции.

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