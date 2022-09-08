Энергодар, Бывш. УССР, 8 сентября 2022, 23:18 — REGNUM В Энергодаре и Мелитополе после отключения электричества из-за обстрелов ВСУ начались проблемы со связью и подачей воды, сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Кроме того, водоснабжение прервано также и в Бердянске.
Напомним, боевики ВСУ практически ежедневно подвергают Энергодар артиллерийским и ракетным обстрелам, создавая угрозу расположенной там Запорожской атомной электростанции.
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