Энергодар, Украина, 8 сентября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. В Энергодаре и Мелитополе после отключения электричества из-за обстрелов ВСУ начались проблемы со связью и подачей воды, сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Кроме того, водоснабжение прервано также и в Бердянске.

Напомним, боевики ВСУ практически ежедневно подвергают Энергодар артиллерийским и ракетным обстрелам, создавая угрозу расположенной там Запорожской атомной электростанции.