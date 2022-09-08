Скопье, 8 сентября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. В Северной Македонии 8 сентября отпраздновали День независимости.

Скопье, Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Скопье в этот день разрешили гражданам бесплатно посещать Музей естественных наук, Музей македонской борьбы за независимость, Музей Северной Македонии, Музей современного искусства и Национальную галерею Македонии в период с 11:00 до 20:00.

В городе Велес граждан призвали посетить археологические раскопки «Стоби», в Охриде — Институт защиты монументов культуры и дом-музей Робевци, в Тетово — Музей района Тетово и Галерею искусств, в Струмице — Музей и институт Струмицы, в Манастире археологические раскопки Гераклея, Институт защиты монументов культуры и музея, а также Музей албанского алфавита.