Саранск, 8 сентября, 2022, 23:11 — ИА Регнум. На Советской площади в Саранске состоялась торжественная церемония открытия финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы». В церемонии приняли участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, генеральный директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов и глава Мордовии Артем Здунов.

пресс-служба правительства Мордовии Национальный чемпионат Молодые профессионалы в Саранске

В столице Мордовии пройдут сазу два мероприятия президентской платформы «Россия — страна возможностей» — финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и Евразийского чемпионата рабочих профессий.

Торжество открылось парадом команд из 69 регионов России и 14 стран.

«В текущих условиях нам как никогда нужны собственные конкурентные технологии и люди, способные их осваивать, создавать товары и сервисы, способные стать новыми мировыми стандартами. России нужны именно такие, как вы — профессиональные и амбициозные, мечтающие, идущие вперед и достигающие своих целей», — обратился к участникам соревнований профмастерства Комаров.

Он подчеркнул, что в Поволжье число студентов профессиональных образовательных учреждений уже превысило количество студентов вузов, в техникумах и колледжах постоянно растет конкурс.

Приветствия участникам финала направили премьер-министр России Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.

Церемония завершилась нажатием под звуки салюта символической кнопки, что дало старт соревнованиям, которые будут проходить в течение трех ближайших дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в очных соревнованиях примут участие студенты образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоры до 16 лет. Более 280 молодых профессионалов из 69 регионов России будут демонстрировать свои умения до 25 компетенциям. Работу участников будут оценивать почти 170 экспертов. В соревнованиях примут участие студенты образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоры до 16 лет. Более 280 молодых профессионалов из 69 регионов России будут демонстрировать свои умения до 25 компетенциям. Работу участников будут оценивать почти 170 экспертов.

В формате онлайн к мероприятию подключатся около 700 профессионалов и более 1 тыс. экспертов.