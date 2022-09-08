Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Студия Player First Games и компания Warner Bros. Interactive Entertainment официально объявили о том, что в игре MultiVersus появится гремлин-малыш Гизмо из фантастического комедийного фильма ужасов «Гремлины» 1984 года. Анонсирующий трейлер был опубликован 8 сентября на портале Screen Rant.

MultiVersus Скриншот из трейлера игры

Разработчики файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашные бои) выложили в Сеть минутный трейлер, в котором показали приёмы и способности персонажа. Они напомнили зрителям, что Гизмо является очень «милым» и «пушистым» существом, которое нельзя кормить после полуночи, во избежание его превращения в ужасного гремлина.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, первый сезон начался в MultiVersus 15 августа 2022 года. С его стартом разработчики представили новый боевой пропуск, 23 августа 2022-го они добавили в игру персонажа Морти из популярного анимационного сериала «Рик и Морти».

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