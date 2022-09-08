Приштина, Сербия, 8 сентября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 8 сентября приняла недавно занявшего свой пост посла Великого Герцогства Люксембург в Косово посла Эрика Дитца.

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В заявлении администрации Османи сообщается, что глава Косово поблагодарил посла за постоянную поддержку Люксембургом Косово в рамках проектов по развитию, особенно в области здравоохранения, а также выразила готовность углублять сотрудничество и в других сферах.

Османи потребовала от Люксембурга продолжения поддержки евроатлантической интеграции Косово, окончательного решения вопроса о либерализации визового режима для граждан Косово, а также по вопросу о членстве Косово в Совете Европы и других международных организациях.