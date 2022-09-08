Москва, , 23:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной его матери королевы английской Елизаветы II. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

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Российский лидер, несмотря на недружественное отношение Великобритании к России направил телеграмму с соболезнованиями новому британскому монарху Карлу III в связи с кончиной его матери Елизаветы II, которая умерла сегодня в замке Балморал в Шотландии, в возрасте 96 лет.

«С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании», — сказано в телеграмме Владимира Путина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Она занимала английский престол дольше чем какой-либо монарх — более 70 лет.