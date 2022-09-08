Лондон, 8 сентября, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Умершая королева Британии Елизавета II будет похоронена на территории Виндзорского замка в часовне её отца, короля Георга VI, сообщает 8 сентября пресс-служба Букингемского дворца.

Шарль Франсуа Добиньи. Лондон. Вестминстер. 1866

Похороны пройдут спустя 10 дней после смерти в Вестминстерском аббатстве.

До этого гроб умершей королевы будет стоять в Вестминстерском дворце, где все подданные, желающие проститься с Елизаветой II, смогут это сделать.