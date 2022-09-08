Белград, , 23:14 — REGNUM Косовские власти 8 сентября впервые после окончания Косовской войны осуществили патрулирование водной границей с Сербией на водохранилище Газиводе (Уйман). Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава МВД Косово Джеляль Свечля.

Патрулирование Цитата из к/ф «Аванпост». реж Егор Баранов. 2019. Россия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президент Сербии Александр Вучич прокомментировал новость заявлением о том, что «албанцы тихо и тайком пытаются захватить север Косово», что албанские журналисты характеризуют без ложной скромности как «сумасшествие», поскольку, по их мнению, «Косово не может захватывать собственную территорию».

Александр Вучич «Сербский народ больше не потерпит насилия, а также неуважения публичного международного права и юридических международных норм. Это мое предупреждение тем, кто завтра приедет в Белград, и всем остальным. Почему вы играетесь — вы уже игрались. Если можете уважать установленные вами же нормы — постарайтесь, если нет — есть те, которые будет это делать».

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