Белград, 8 сентября, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Косовские власти 8 сентября впервые после окончания Косовской войны осуществили патрулирование водной границы с Сербией на водохранилище Газиводе (Уйман). Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава МВД Косово Джеляль Свечля.

Цитата из к/ф «Аванпост». реж Егор Баранов. 2019. Россия Патрулирование

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президент Сербии Александр Вучич прокомментировал новость заявлением о том, что «албанцы тихо и тайком пытаются захватить север Косово», что албанские журналисты характеризуют без ложной скромности как «сумасшествие», поскольку, по их мнению, «Косово не может захватывать собственную территорию».