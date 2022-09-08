Москва, 8 сентября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Разработчики Atomic Heart выступили с официальным заявлением, в котором они окончательно прояснили вопрос о том, на какой платформе в России выйдет игра. Публикация была размещена 8 сентября на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот из игры Atomic Heart Atomic Heart

Студия Mundfish 7 сентября 2022 года сообщила, что в России и ряде стран СНГ Atomic Heart будет эксклюзивом сервиса VK Play. Спустя некоторое время в Сети появилась информация о том, что игра всё же появится в русскоязычной части платформы Steam, которая запутала геймеров. Разработчики решили окончательно прояснить ситуацию.

«Отвечаем на самый популярный за последние сутки вопрос: ПК-версия Atomic Heart для СНГ и ряда других стран будет только на площадке VK Play. В ближайшее время Steam-страницы игры в этих странах перестанут быть доступны», — написала в публикации администрация страницы проекта во «ВКонтакте». Они отметили, что в случае релиза Atomic Heart в VK Play российские геймеры смогут материально поддержать авторов игры, поскольку в этом случае Mundfish не нужно будет переплачивать посредникам или терять деньги из-за сложностей, связанных с продажей игры через другие сервисы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, французская компания Focus Entertainment, выступающая издателем Atomic Heart на Западе, сообщила об изменении сроков релиза Atomic Heart. Она дала понять, что игра выйдет не в период с сентября по декабрь 2022 года, а в период с декабря 2022-го по март 2023-го.