Лондон, 8 сентября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Банкноты британского фунта стерлингов с изображением королевы Елизаветы II пока остаются законным платёжным средством на территории Соединённого Королевства, сообщил 8 сентября Банк Англии.

Publicdomainpictures.net Британский фунт стерлингов

«Текущие банкноты с изображением Её Величества Королевы продолжат оставаться законным платёжным средством», — говорится в распространённом заявлении.

Уточняется, что дальнейшее объявление о действующих банкнотах Банка Англии будет сделано после соблюдения периода траура.

Напомним, правившая Великобританией более 70 лет королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Освободившийся престол займёт её старший сын — 73-летний принц Чарльз. Новый монарх возьмёт себе имя Карл III.