Москва, 8 сентября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о подписании 23-летнего опорного полузащитника и воспитанника «Хайдука» Марио Кьюрика. Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Торпедо» Егор Бабурин Ловит мяч

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хорватского хавбека в 1,3 миллиона евро.

После восьми сыгранных матчей Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Торпедо», набрав лишь одно очко, занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата. В матче девятого тура «Торпедо» сыграет с «Уралом», занимающим последнюю строчку.