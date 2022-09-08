Рим, , 22:48 — REGNUM 8 сентября римский футбольный клуб «Лацио» в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 встретится с «Фейеноордом». Встреча пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ФК «Лацио»

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа. Ассистенты главного судьи — Роберто дель Паломар и Икер де Франсиско Грихальба.

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай, Марио Хила, Адам Марушич, Матиас Весино, Луис Альберто, Данило Катальди, Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи.

«Фейеноорд»: Джастин Бейлоу, Маркус Педерсен, Гернот Траунер, Квилинши Хартман, Давид Ганцко, Квинтен Тимбер, Оркун Кекчю, Себастьян Шиманьский, Данило, Явайро Дилросун, Патрик Волемарк.