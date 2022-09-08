Брюссель, 8 сентября, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 сентября выступил с осуждением кибератаки на Албанию.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

На своей странице в социальное сети Столтенберг заявил, что в НАТО привержены дальнейшему повышению стандартов кибербезопасности для отражения кибератак.

«Я решительно осуждаю последнюю кибератаку на Албанию, в которой Тирана и другие союзники обвиняют Иран. Эксперты НАТО и союзников оказывают поддержку Тиране. В НАТО привержены дальнейшему повышению стандартов безопасности для предотвращения и отражения киберугроз», — заявил Столтенберг.

Напомним, 7 сентября Албания порвала отношения с Ираном, ее дипломаты уже покинули Тегеран.