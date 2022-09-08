* запрещённая в России организация

Москва, , 22:53 — REGNUM В Сирии ВКС России нанесли авиаудар по лагерю террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенному в районе Эш-Шейх-Юсеф, сообщил 8 сентября замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Олег Егоров.

ВКС России Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным российских военных, в результате воздушного удара было ликвидировано свыше 120 боевиков.

«Сегодня ВКС России уничтожили лагерь террористов «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Эш-Шейх-Юсеф», — сказал Олег Егоров.

Он уточнил, что этим же воздушным ударом были выведены из строя 20 беспилотных летательных аппаратов, четыре пункта управления беспилотниками, а также пусковые установки.

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