Нижний Новгород, , 22:41 — REGNUM Проездные с возможностью бесплатной пересадки в общественном транспорте и маршрутках планируют выдавать пенсионерам в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в «Центре развития транспортных систем».

Нижегородский троллейбус Антон Буслов

Отмечается, что нижегородским льготникам предоставили право самостоятельно выбирать из нескольких вариантов проездных — в зависимости от того, насколько часто им нужно пользоваться общественным транспортом.

В частности, льготная социальная транспортная карта с неограниченным количеством поездок позволяет ездить любое количество раз в месяц на любом виде городского транспорта.