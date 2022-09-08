Москва, , 22:40 — REGNUM Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 сентября 2022 года составило 1 трлн 979,5 млрд рублей, или 62,2% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, лидером по исполнению расходов за январь–август стал национальный проект «Наука и университеты», средства по которому освоены уже на 81,1% от годового плана. За ним следуют нацпроекты «Культура» — 74%, «Демография» — 73,1%.

Исполнение расходов по нацпроекту «Жильё и городская среда» составило 70,7%, «Здравоохранение» — 66,4%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — 62,5%, «Производительность труда» — 61,5%, «Безопасные качественные дороги» — 61,4%, «Образование» — 53,3%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 52,7%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за пять месяцев исполнены на 61,6% от годового плана.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Экология» — 49,9%: «Международная кооперация и экспорт» — 38,4%, «Цифровая экономика» — 30,7%.