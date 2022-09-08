Ижевск, , 22:40 — REGNUM В июле жителям Удмуртии было выдано 1352 жилищных кредита, включая ипотеку. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года число выданных кредитов снизилось в 1,7 раза, свидетельствуют данные Удмуртстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Средняя сумма кредита, привлекаемого на покупку жилья, выросла с 2,1 млн рублей в июле прошлого года до 2,6 млн рублей в июле 2022 года, или более чем на 25%. Сумма выданных кредитов снизилась на 27% — до 3,5 млрд рублей.

При этом средний срок жилищного кредитования увеличился с 236 месяцев годом ранее или около 19,6 года до 269 месяцев — около 22,4 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам июля 2022 года, жители Удмуртии взяли кредиты на 13,5 млрд рублей. Это на 28% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, задолженность по кредитам выросла на 2,2 млрд рублей и достигла 260,5 млрд рублей. В качестве основной причины снижения суммы кредитования названо сокращение объема ипотечных кредитов.

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