Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Вопрос реформирования Совета Безопасности ООН намерены поднять США, заявила 8 сентября американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

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По её словам, будет обсуждаться вопрос расширения СБ ООН. На эту тему на ГА ООН выступит американский президент Джо Байден, также сделает заявление по этому вопросу глава Госдепа Энтони Блинкен.

Гринфилд со своей стороны сказала, что СБ ООН «должен лучше отражать нынешние глобальные реалии и включать больше различающихся по географии взглядов».

Напомним, в состав СБ ООН входят 15 стран-членов, пять из которых — постоянные и десять — непостоянные, избираемые на два года ГА ООН: каждый год по пять стран по географическому принципу.

Пять постоянных членов СБ ООН — Россия, Китай, США, Британия и Франция.