Киев, , 23:09 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 сентября в ходе визита в Киев пообещал, что США выделят помощь Киеву и 18 странам.

KFOR. Косово Georgia National Guard

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, новый пакет мер по военной помощи странам Европы предполагает передачу 2,2 млрд долларов инвестиций Косово, Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Грузии, Греции, Литве, Латвии, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Польше, Румынии, Словакии и Словении.

Из этих средств 1 млрд долларов будет выделен Киеву. Средства будут выданы в форме грантов и кредитов на закупку вооружений и защитного снаряжения, произведенного США.

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