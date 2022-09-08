Путин выступил с обращением в честь открытия восстановленной «Саур-Могилы»
Москва, 8 сентября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР — это знаковое событие и для России, и для жителей Донбасса, заявил 8 сентября в своём видеообращении президент РФ Владимир Путин. Памятник был разрушен в боях в 2014 году.
Президент сказал, что Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, — это великие святыни, «за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды». Вот почему так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведённый в 1967 году.
Саур-Могила снова стала местом сражений с нацистами — уже в 2014 году. «Ополченцы Донбасса самоотверженно защищали родную землю и после ожесточённых боёв отбили высоту, повторив подвиг предков, — сказал президент. — В честь современного поколения героев на возрождённом мемориале появились новые барельефы».
На Западе сейчас уничтожаются памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, происходит глумление над историей, циничное предательство своих же отцов, дедов, прадедов.
Президент выразил благодарность всем, кто участвовал в возрождении комплекса «Саур-Могила».