Белград, 8 сентября 2022, 23:07 — REGNUM Глава канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Петар Петкович 8 сентября призвал правительство Косово «не играть мускулами перед Сербией».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ответ на слова премьер-министра Косово Альбина Курти «Чем слабее Сербия перед Косово, тем агрессивнее она становится».
Петкович заявил, что Курти «силен только разрушать соглашения, применять антисербскую риторику, попирать человеческие и политические права сербов, а также популизмом и демагогией».
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