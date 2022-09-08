Белград, , 23:07 — REGNUM Глава канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Петар Петкович 8 сентября призвал правительство Косово «не играть мускулами перед Сербией».

Петар Петкович kim. gov. rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ответ на слова премьер-министра Косово Альбина Курти «Чем слабее Сербия перед Косово, тем агрессивнее она становится».

Петкович заявил, что Курти «силен только разрушать соглашения, применять антисербскую риторику, попирать человеческие и политические права сербов, а также популизмом и демагогией».

Петар Петкович «Когда Альбин Курти попытается применить мускулы в отношении косовских сербов и официального Белграда, он должен будет дважды подумать, потому что это не принесет ничего хорошего, также как и не сможет решить его проблемы с ограничением поставок электроэнергии, забастовками педагогов, недовольством граждан, который каждый день выражают социальное недовольство по всей Приштине».

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