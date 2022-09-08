Белград, 8 сентября, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Глава канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Петар Петкович 8 сентября призвал правительство Косово «не играть мускулами перед Сербией».

kim. gov. rs Петар Петкович

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ответ на слова премьер-министра Косово Альбина Курти «Чем слабее Сербия перед Косово, тем агрессивнее она становится».

Петкович заявил, что Курти «силен только разрушать соглашения, применять антисербскую риторику, попирать человеческие и политические права сербов, а также популизмом и демагогией».