9 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 09:01 — REGNUM Днём 8 сентября на официальном сайте Букингемского дворца появилась новость о том, что королевские врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II. Около 20:30 мск Букингемский дворец объявил о смерти королевы.

Пьетро Аннигони, фрагмент портрета королевы Елизаветы II, 1956 г

«Королева мирно умерла в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт сегодня вечером останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра», — сообщается на официальном сайте.

Королева умерла в возрасте 96 лет и была самым долгим правителем в истории Великобритании. Елизавета II возглавляла страну на протяжении 70 лет, при ней сменились 15 премьер-министров.

Пользователи выразили свои соболезнования семье королевы. Для многих она была величайшим монархом в мире. Ряд пользователей из других стран Европы и из Америки отметил, что Елизавета II сделала свой вклад в историю и показала всему миру, что значит быть настоящим правителем для своего народа.

«Покойся с миром, наша королева Елизавета II. Мы всегда будем ценить твою любовь и службу Великобритании, содружеству наций и другим странам. Ты показала настоящее значение преданности, покойся с миром», — написал @VickiAkora.

«Мои соболезнования семье королевы Елизаветы II и народу Британии. Пусть Иисус Христос хранит её душу в вечном мире», — прокомментировал @honkabogo.

«Ей было 96 лет, она прожила долгую жизнь. Ее здоровье постоянно ухудшалось. Сейчас она спокойна», — отметил @BreBelfield.

«Я хотел бы передать свои глубочайшие соболезнования народу Великобритании и Содружества наций. Её Величество Елизавета II была огромной частью британской истории, и она честно служила людям, которыми она правила. Пусть она покоится с миром», — написал @LucasMiguel91.

Королева Елизавета II принимает парад. 1952 г

«У неё была удивительная жизнь, она пережила столько исторических моментов, исторических вех. У неё было столько воспоминаний о годовщинах, праздниках. Пусть её душа всегда будет в мире и вечных объятиях бога», — добавил @007questbond.

Среди пользователей нашлись и те, кто не считает, что о королеве нужно так громко плакать, потому что у нее был шанс сделать мир лучше, а она от него отказалась и жила так, как ей удобно, за счет налогоплательщиков.

«Вообще, мне не жалко королеву Елизавету ни капли. Она управляла колониями и не чувствовала вины, она защищала своего сына, который выращивал цыплят на земле Эпштейна (против принца Эндрю были выдвинуты обвинения в изнасиловании — прим. Д. С), она запрещала представителям расового меньшинства работать на неё до конца 60-х. Она просто была ужасным человеком», — прокомментировал @foleypal.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с речью в память о королеве: «Мы все разочарованы новостями, которые мы только что получили от Балморала. Смерть Ее Величества Королевы стала шоком для нации и всего мира. Королева Елизавета II была камнем, на котором была построена современная Британия. Наша страна росла и процветала при её правлении. Британия является такой великой страной благодаря ей».

Ряд комментаторов напомнил, что в юности нынешний премьер-министр выступала против монархии.

«Я не против каждого из них лично, я против идеи о том, что люди могут рождаться, чтобы править, что люди могут становиться главой нашего государства только благодаря тому, что они родились в определенной семье. Я считаю, это унизительно», — говорила Трасс в возрасте 19 лет.

«Грустно от того, что все плачут по королеве. Она была великой королевой, леди с честью, грацией, человечностью и искренностью. Пусть она покоится с миром. Речь Трасс хотя и была уважительной, но она полностью противоречила своим предыдущим политическим взглядам», — отметил @EricGCraig.

В комментариях также напомнили, что последние люди, с которыми она публично встречалась, были бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и новый премьер Лиз Трасс. Некоторые пользователи считают, что королева просто не выдержала происходящих в стране событий.

Борис Джонсон Chatham House

«Лиз Трасс и Борис Джонсон были последними двумя людьми из политики, с которыми она встречалась. Это очень грустно для королевы Елизаветы II. Я надеюсь, что у неё получилось провести хоть немного времени с семьей до того, как она ушла. Так грустно, что её больше нет. Королева будет вечной», — написал @GRAhir07.