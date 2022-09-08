Белград, 8 сентября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. 8 сентября в Белграде (Сербия) футбольный клуб «Црвена Звезда» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2022/23 встретится с «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Кирилл Венедиктов Александр Головин

Стартовые составы команд:

«Црвена Звезда»: Милан Борян, Александар Драгович, Неманья Милунович, Милан Родич, Страхинья Эракович, Гелор Канга, Осман Букари, Секу Саного, Славолюб Срнич, Александар Катай, Александар Пешич.

Главный тренер: Милош Милоевич.

«Монако»: Александр Нюбель, Гильермо Марипан, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси, Вандерсон, Мохамед Камара, Кайе Энрике, Юссуф Фофана, Виссам Бен-Йеддер, Александр Головин, Такуми Минамино.

Главный тренер: Филипп Клеман.

В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Александр Головин принял участие в семи матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.