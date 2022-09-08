Ижевск, 8 сентября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Зоозащитники предлагают реализовать в Ижевске проект по установке будок для безнадзорных собак. Об этом пишет в социальной сети Региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных».

vk.com/azj_izhevsk Собачья будка

Активисты отмечают, что аналогичный проект уже реализовали в Махачкале.

Сейчас зоозащитники предлагают жителям Ижевска заполнить анкету, ответив на несколько вопросов. Необходимо указать место, где обитают одна-две бездомные собаки, которые дружелюбны к людям, и указать место, где можно было бы установить будку. Можно взять на себя ответственность по установке будки или домика. Также можно стать куратором безнадзорного животного.

«Дело это действительно непростое, но таким образом можно решить часть проблемы с безнадзорными животными», — полагают активисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа при правительстве Удмуртии был создан Совет по вопросам ответственного обращения с животными. Совет будет разрабатывать документы, направленные на решение вопросов ответственного обращения с животными, и рассматривать проблемы, касающиеся этой сферы. Основной формой работы совета будут являться заседания.

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