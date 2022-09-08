Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Актёрский состав приквела «Йеллоустоуна» под названием «1923» пополнился тремя артистами. Об этом пишет издание Deadline.

Марли Шелтон Цитата из видеоинтервью

Так, в шоу сыграют Даррен Манн («Леденящие душу приключения Сабрины»), Марли Шелтон («Крик 4») и Джеймс Бэдж Дэйл («Железный человек 3»). Отмечается, что все три актёра получат в проекте ведущие роли. Точная дата выхода сериала пока что не раскрывается.

Напомним, сериал «1923» расскажет о поколении семейства Даттонов, пережившем конец Сухого закона и Великую депрессию. Шоураннером проекта выступит Тейлор Шеридан, снявший оригинальный «Йеллоустоун».

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