Вашингтон, 8 сентября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Актёрский состав приквела «Йеллоустоуна» под названием «1923» пополнился тремя артистами. Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из видеоинтервью Марли Шелтон

Так, в шоу сыграют Даррен Манн («Леденящие душу приключения Сабрины»), Марли Шелтон («Крик 4») и Джеймс Бэдж Дэйл («Железный человек 3»). Отмечается, что все три актёра получат в проекте ведущие роли. Точная дата выхода сериала пока что не раскрывается.

Напомним, сериал «1923» расскажет о поколении семейства Даттонов, пережившем конец Сухого закона и Великую депрессию. Шоураннером проекта выступит Тейлор Шеридан, снявший оригинальный «Йеллоустоун».