В приквеле «Йеллоустоуна» снимутся Даррен Манн и звезда «Крика 4»
Вашингтон, 8 сентября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Актёрский состав приквела «Йеллоустоуна» под названием «1923» пополнился тремя артистами. Об этом пишет издание Deadline.
Цитата из видеоинтервью
Марли Шелтон
Так, в шоу сыграют Даррен Манн («Леденящие душу приключения Сабрины»), Марли Шелтон («Крик 4») и Джеймс Бэдж Дэйл («Железный человек 3»). Отмечается, что все три актёра получат в проекте ведущие роли. Точная дата выхода сериала пока что не раскрывается.
Напомним, сериал «1923» расскажет о поколении семейства Даттонов, пережившем конец Сухого закона и Великую депрессию. Шоураннером проекта выступит Тейлор Шеридан, снявший оригинальный «Йеллоустоун».